"Пока без заморозков": синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и прохладных ночах

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Идем к осени", - сообщила она.

Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5°C...+6°C.

А к концу недели ночью почти повсеместно на Западе Украины похолодеет до колючих четырех-восьми градусов тепла.

"Однако пока не пугаемся, потому что дневная температура воздуха еще порадует", - отметила синоптик.

Завтра, в пятницу, ожидается в большинстве областей Украины +20°C...+26°C, на востоке до +29°C.

В западных областях будет прохладнее, +18°C...+23°C.

Дожди 27 августа пройдут в западных областях и периодически в восточных областях.

В центральной части будет преимущественно сухо, разве что просто вечером пройдет местами дождь.

На севере и на юге - без осадков.

В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха +22°C...+23°C.

В воскресенье-понедельник в столице скачок до +27°C...+29°C, затем снова градусы поползут вниз.

В общем, погода предполагается 28-29 августа в большинстве областей комфортной, только на Западе будет воздух свежее и с периодическими дождями.

"Но хоть пока без заморозков", - отметила госпожа Диденко.





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