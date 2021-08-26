"Пока без заморозков": синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и прохладных ночах
В некоторых регионах Украине 27 августа ожидаются дожди, ночью температура воздуха будет прохладной, но днем - тепло
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Идем к осени", - сообщила она.
Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5°C...+6°C.
А к концу недели ночью почти повсеместно на Западе Украины похолодеет до колючих четырех-восьми градусов тепла.
"Однако пока не пугаемся, потому что дневная температура воздуха еще порадует", - отметила синоптик.
Завтра, в пятницу, ожидается в большинстве областей Украины +20°C...+26°C, на востоке до +29°C.
В западных областях будет прохладнее, +18°C...+23°C.
Дожди 27 августа пройдут в западных областях и периодически в восточных областях.
В центральной части будет преимущественно сухо, разве что просто вечером пройдет местами дождь.
На севере и на юге - без осадков.
В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха +22°C...+23°C.
В воскресенье-понедельник в столице скачок до +27°C...+29°C, затем снова градусы поползут вниз.
В общем, погода предполагается 28-29 августа в большинстве областей комфортной, только на Западе будет воздух свежее и с периодическими дождями.
"Но хоть пока без заморозков", - отметила госпожа Диденко.
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