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Пока без оружия. Резников впервые побеседовал с министром обороны Израиля Ганцом

25 октября, 2022 вторник
04:09
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с израильским коллегой Бенни Ганцом пути развития двустороннего сотрудничества

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в Телеграмме .

"Мел разговор с министром обороны Израиля Бенни Ганцом. Мы обсудили ситуацию безопасности в Украине, а также пути дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества", - заявил Резников.

Также министры обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи.

Израильское издание Israel Hayom пишет , что Ганц подтвердил неготовность поставлять вооружение Киеву.

Израильский министр обратил внимание на какие-либо эксплуатационные ограничения, из-за которых Израиль не может послать системы ПВО и другое оружие, которое требует Украина. Издание обращает внимание на то, что Украина просила у Израиля вооружение, которое он не экспортирует.

Ганц выразил сочувствие Резникову в связи с гибелью людей и гуманитарным кризисом, который переживает Украина из-за российской агрессии. Глава Минобороны Израиля подчеркнул, что его государство будет и дальше оказывать гуманитарную помощь Киеву и будет поддерживать в вопросах защиты населения.

  • Напомним, 19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил , что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять оружие.
  • Накануне The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщил , что Израиль предоставил Киеву разведывательные данные для борьбы с иранскими беспилотниками, которые Россия использует для атак против Украины.
  • 24 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией, ведь "стремление не разгневать Россию не отличается от попыток задобрить террористов"

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Израиль
Алексей Резников
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