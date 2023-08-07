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Пока армию России не сломают в Украине: Огрызко прокомментировал целесообразность проведения саммитов по завершению войны

7 августа, 2023 понедельник
14:30
Война с Россией Владимир Огрызко

Пока российская армия не будет сломана в Украине, никакие мирные саммиты без практического значения. Также нереалистично, что такие форматы перерастут в переговоры с РФ

Об этом в эфире Эспрессо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я не думаю, что реалистично то, что формат этих консультаций перерастет в переговоры с РФ. По меньшей мере, цивилизованный мир за один с Путиным садиться не будет. Страны глобального Юга могут, Запад - нет", - считает он.

По мнению Огрызко, мы должны это учитывать, чтобы не было каких-либо чрезвычайных ожиданий ни от последующих консультаций, ни от саммитов.

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"Если к тому времени не будет сломан позвоночник российской армии в Украине - этот саммит практических результатов не даст. Будет консолидированная позиция многих стран, это позволит провести, возможно, несколько резолюций в Генассамблее ООН. Это будет очень важно для создания международного трибунала по преступлениям". РФ будет сказано много о российских преступлениях и т.д.. Но если до того времени, российские войска будут оставаться хоть на 10 квадратных метрах украинской земли - это не будет означать, что мы выполнили хотя бы часть своей главной задачи - наказать Россию. Мы из этого должны исходить и не думать, что оттого, что все соберутся за одним столом без России - такие встречи и заседания, кроме чисто политического значения, практического значения не будет иметь", - высказался экс-министр.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 странами по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

Украина
Россия
Саудовская Аравия
переговори з РФ
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