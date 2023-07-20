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Погромы во Франции: осуждены почти 1,3 тыс. человек, более 700 – заключены в тюрьму

20 июля, 2023 четверг
06:05
Мир

Во Франции 742 человека приговорены к заключению за участие в беспорядках, недавно всколыхнувших всю страну, всего было вынесено 1278 приговоров.

Об этом сообщил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, передает RFI.

Как отмечается, после беспорядков суды вынесли 1278 приговоров, более 95% подсудимых осуждены по разным обвинениям – от вандализма до нападения на полицейских. В частности, 742 человека были приговорены к тюремному заключению.

"Было чрезвычайно важно дать жесткий и систематический ответ", – сказал министр юстиции.

Он призвал суды выносить строгие приговоры – как "средство сдерживания".

После беспорядков многие подозреваемые немедленно предстали перед судом, а некоторые адвокаты выразили обеспокоенность справедливостью судебного процесса и частого применения приговоров в виде лишения свободы.

Гибель 17-летнего подростка

По всей стране, в частности в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, возникли беспорядки из-за смерти 17-летнего парня алжирско-марокканского происхождения по имени Наэль, проживавшего в парижском пригороде Нантер. Это событие вызвало возмущение преимущественно среди мигрантов и выходцев из бывших французских колоний. Они выступают против полицейского насилия и расизма.

Во вторник, 27 июня, полиция Франции застрелила Наэль, который не остановил автомобиль по требованию патрульных. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского вызывают вопросы, хотя он предположил, что тот мог ощущать угрозу.

Криминал
Франция
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