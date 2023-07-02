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Погромы во Франции: дом мэра одного из пригородов Парижа пытались поджечь, пострадали его жена и ребенок

2 июля, 2023 воскресенье
20:59
Мир Дом мэра Л'Ай-ле-Роз после нападения

Протесты после гибели французского подростка алжирского происхождения Нахеля и порожденные ими погромы и поджоги затронули имущество и семью Винсена Жанбрюна, мэра города Л&#39;Ай-ле-Роз в 10 км южнее Парижа

В воскресенье, 2 июля 2023 года, инцидент стал одной из главных тем французских медиа и соответствующих заявлений чиновников и политиков из разных лагерей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

"На мой дом напали, а моя семья стала жертвой покушения", – отметил Жанбрюн в твиттере.

Нападавшие направили на его коттедж горящий автомобиль, который протаранил забор и врезался в дом мэра. Правоохранители считают, что это было совершено намеренно.

Спасаясь от попытки поджога, жена и ребенок мэра Л'Ай-ле-Роз получили травмы. После того, как в коттедже никого не осталось, нападавшие его разграбили.

Случилось это в ночь с 1 на 2 июля.

Французские власти считают произошедшее недопустимым. Премьер Элизабет Борн в воскресенье, 2 июля, посетила город Л'Ай-ле-Роз, чтобы поддержать мэра. В ходе публичного выступления она заверила всех французских мэров, что правительство "не допустит, чтобы любое насилие осталось безнаказанным" и что "максимально жестко" проследит за привлечением виновных к ответственности, передает Euronews.

"Напасть на жизнь избранного представителя власти и его семьи - это напасть на нацию", - заявил в свою очередь глава Сената Франции Жерар Ларше. Его слова приводит газета Le Parisien.

Кроме того, солидарность с Жанбрюном и его семьей выразили главы французских политических партий – как правых, так и левых.

Также в политических кругах и журналистских материалах вновь поднят вопрос контроля над процессами эмиграции во Францию и интеграции неэтнических французов в общественную жизнь Франции.

С чего начались беспорядки во Франции

По всей Франции, в частности в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, беспорядки возникли из-за смерти 17-летнего парня алжирско-марокканского происхождения по имени Наэль М., проживавшего в парижском пригороде Нантер и работавшего в курьерской доставке. Это событие вызвало возмущение преимущественно среди мигрантов и выходцев из бывших французских колоний. Они выступают против полицейского произвола, насилия и расизма.

Во вторник, 27 июня, полиция застрелила Наэля, который не остановил автомобиль по требованию патрульных. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но тот вскоре скончался. 38-летний офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

Сам он говорит, что не хотел убивать Наэля, а целился ему в ноги.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского вызывают вопросы, хотя он предположил, что тот мог чувствовать угрозу.

Гибель Наэля вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере. Беспорядки быстро охватили страну.

Возмущенная молодежь, среди которой многие старшеклассники, жгут автомобили и мусорные баки, громят автобусные остановки, бьют стекла в бутиках и грабят их, атакуют здания местного самоуправления и полицейские участки. И так продолжается каждую ночь.

Есть случаи разграбления складов с оружием.

Для наведения порядка мобилизовано 45 тысяч полицейских. В ряде городов временно остановлена работа общественного транспорта в поздние часы.

Несколько сотен человек уже арестованы.

По данным RFI, масштабные молодежные беспорядки с эпицентрами в пригородах, населенных выходцами из стран Северной Африки, встречаются во Франции не впервые, однако в последние десятилетия они значительно участились. Самые крупные из них имели место в 1979, 1990, 2005, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2021 годах.

Франция
Африка
полиция
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