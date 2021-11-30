Погромы в баре на Подоле: посольство Германии призвало украинские власти быстро расследовать инциденты

Об этом посольство Германии сообщило в Twitter.

"Нападения правых экстремистов на бары в Подольском районе Киева, где часто собираются представители ЛГБТ, - неприемлемы. Власти Украины должны быстро расследовать эти инциденты!" - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве отметили важность принятия законопроекта №5488, который позволил бы правоохранительным органам повысить эффективность в расследовании подобных дел.

Справка: Законопроект №5488 зарегистрировали 13 мая 2021 года. Он касается прав и свобод человека и призван бороться с любыми проявлениями дискриминации по таким признакам как раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное состояние, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, местожительство, язык или другими признаками.