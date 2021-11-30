Погромы в баре на Подоле: посольство Германии призвало украинские власти быстро расследовать инциденты
Посольство Германии обратилось к украинским властям с призывом быстро расследовать случаи погромов, совершившихся в баре Подольского района Киева
Об этом посольство Германии сообщило в Twitter.
"Нападения правых экстремистов на бары в Подольском районе Киева, где часто собираются представители ЛГБТ, - неприемлемы. Власти Украины должны быстро расследовать эти инциденты!" - говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве отметили важность принятия законопроекта №5488, который позволил бы правоохранительным органам повысить эффективность в расследовании подобных дел.
Справка: Законопроект №5488 зарегистрировали 13 мая 2021 года. Он касается прав и свобод человека и призван бороться с любыми проявлениями дискриминации по таким признакам как раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное состояние, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, местожительство, язык или другими признаками.
- Напомним, в пятницу, 26 ноября, в Киеве на Подоле толпа парней разбила бар "Хвильовий" и избила людей. Как стало известно, нападающие являются участниками организации "Центурия", отстаивающей традиционные ценности.
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