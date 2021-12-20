Погромы производили одни, а протестовали другие, - полиция о нападениях на клубы Подола

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Выговского, погромы производила одна организация, а просто стояли и протестовали у заведений - другие.

"Итак, пока они там просто ходили, стояли, кричали и мешали - это была одна история. Мы ее тоже рассматриваем в уголовном производстве", - сообщил начальник полиции Киева.

Он отметил, что после происшествий с погромами полиция собрала совместное совещание, куда пригласила руководителей этих клубов. Затем первых причастных к нападению привлекли к ответственности за эти правонарушения.

"Установлено около 30 человек, участвовавших в хулиганских действиях. Некоторые СМИ выдавали информацию о том, что в тот вечер 10 человек были задержаны и отпущены. Но это была, скажем так, "группа поддержки", которая не участвовала в погромах" , - считает Выговский.

По его словам, руководители этих заведений выражали претензию к предыдущему руководителю Подольского райотдела полиции.

"Он был недавно уволен. Фактически он последние пару месяцев не работал, был на больничном и потом оформлял себе пенсию. Когда все эти события произошли на Подоле, фактически и вышел мой приказ о его увольнении. С новым руководителем у представителей этих заведений есть взаимодействие и коннект", - сказал начальник полиции Киева.