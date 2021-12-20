Погромы производили одни, а протестовали другие, - полиция о нападениях на клубы Подола
Начальник полиции Киева Иван Выговский сообщил, что в нападении на бар "Хвыльовый" 26 ноября и в протестах по этому поводу принимали участие две разные организации
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Выговского, погромы производила одна организация, а просто стояли и протестовали у заведений - другие.
"Итак, пока они там просто ходили, стояли, кричали и мешали - это была одна история. Мы ее тоже рассматриваем в уголовном производстве", - сообщил начальник полиции Киева.
Он отметил, что после происшествий с погромами полиция собрала совместное совещание, куда пригласила руководителей этих клубов. Затем первых причастных к нападению привлекли к ответственности за эти правонарушения.
"Установлено около 30 человек, участвовавших в хулиганских действиях. Некоторые СМИ выдавали информацию о том, что в тот вечер 10 человек были задержаны и отпущены. Но это была, скажем так, "группа поддержки", которая не участвовала в погромах" , - считает Выговский.
По его словам, руководители этих заведений выражали претензию к предыдущему руководителю Подольского райотдела полиции.
"Он был недавно уволен. Фактически он последние пару месяцев не работал, был на больничном и потом оформлял себе пенсию. Когда все эти события произошли на Подоле, фактически и вышел мой приказ о его увольнении. С новым руководителем у представителей этих заведений есть взаимодействие и коннект", - сказал начальник полиции Киева.
- Напомним, 26 ноября 2021 года в Киеве на Подоле толпа молодых людей разгромила бар "Хвыльовый". Нападавшие оставили в заведении визитку организации "Центурия". QR-код с визитки направляет на Telegram-канал Centuria, где указано, что это "движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".
- 10 декабря правоохранители провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов нападения на "Хвыльовый" и сообщили о подозрении двум лицам - несовершеннолетним 2005 и 2006 годов рождения - по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
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