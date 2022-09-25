Погранслужба ФСБ уже не выпускает некоторых российских мужчин, - Bild
Пограничная служба ФСБ отказывает некоторым мужчинам в пересечении границы России в связи с "решением военного комиссариата"
Об этом сообщает издание Bild .
Мужчинам на границе выдают документ, где сообщают, что им отказано в пересечении границы в связи с "решением военного комиссариата".
В настоящее время подобные случаи были зафиксированы на границе России с Казахстаном.
Российский правозащитник и адвокат Павел Чиков дает фото этих документов:
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