Погранслужба ФСБ уже не выпускает некоторых российских мужчин, - Bild

Об этом сообщает издание Bild .

Мужчинам на границе выдают документ, где сообщают, что им отказано в пересечении границы в связи с "решением военного комиссариата".

В настоящее время подобные случаи были зафиксированы на границе России с Казахстаном.

Российский правозащитник и адвокат Павел Чиков дает фото этих документов:

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Оккупационные власти запретили выезд местных из большинства населенных пунктов Украины, временно находящихся под их контролем.

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