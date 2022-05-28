Пограничные общины Сумщины внесены в зону боевых действий, - глава ОВА Живицкий
Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА рассказал, что ежедневно общины области испытывают от 3 до 7 мощных артиллерийских и минометных обстрелов, бомбардировок ракетами
Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.
Глава ОВА отметил, что каждый день проходят обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области. Вчера эти населенные пункты после определенных процедур были отнесены к территории, где идут боевые действия.
Дмитрий Живицкий рассказал: "Сегодня ночью происходили активные обстрелы, начиная с 0.00. Это были артиллерийские обстрелы по Шосткинскому району, по одной общине Конотопского района. Также был мощный взрыв в Путиловской общине, куда прилетела ракета и практически разрушено в сельхозпредприятие. Ночья так же в Белопольскую общину попало снарядом из самоходной артиллерийской установки, так уже длится два месяца".
Живицкий отметил, что в последние дни происходят от 3 до 7 мощных артиллерийских и минометных обстрелов, бомбардировок ракетами. Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, жилые дома, не имеющие военного значения.
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