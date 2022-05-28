Пограничные общины Сумщины внесены в зону боевых действий, - глава ОВА Живицкий

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



Глава ОВА отметил, что каждый день проходят обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области. Вчера эти населенные пункты после определенных процедур были отнесены к территории, где идут боевые действия.



Дмитрий Живицкий рассказал: "Сегодня ночью происходили активные обстрелы, начиная с 0.00. Это были артиллерийские обстрелы по Шосткинскому району, по одной общине Конотопского района. Также был мощный взрыв в Путиловской общине, куда прилетела ракета и практически разрушено в сельхозпредприятие. Ночья так же в Белопольскую общину попало снарядом из самоходной артиллерийской установки, так уже длится два месяца".



Живицкий отметил, что в последние дни происходят от 3 до 7 мощных артиллерийских и минометных обстрелов, бомбардировок ракетами. Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, жилые дома, не имеющие военного значения.

18 мая оккупанты совершили артобстрел населенных пунктов Ахтырского и Сумского районов

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23 мая российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома.

Вечером 24 мая Российская Федерация обстреляла Сумскую область

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