Пограничные наряды Украины усиливают бдительность на фоне проверки боеготовности белорусской армии, – Наев
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина усиливает бдительность своих военных из-за начала проверки боевой готовности вооруженных сил в Беларуси
Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.
"В республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы в соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов", - сказал он.
Также, по словам Наева, пограничники держат в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства. Генерал-лейтенант отметил, что их по состоянию на данный момент достаточно для выполнения этих задач.
Командующий Объединенными Силами ВСУ также объяснил правила военной науки, когда в случае роста угрозы Генеральный штаб должен добавить дополнительные силы и средства.
- Во вторник, 3 октября, министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности вооруженных сил страны, в ходе которой запланировано передвижение военной техники по дорогам городов и привлечение авиации.
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