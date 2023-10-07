Пограничные наряды Украины усиливают бдительность на фоне проверки боеготовности белорусской армии, – Наев

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

"В республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы в соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов", - сказал он.

Также, по словам Наева, пограничники держат в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства. Генерал-лейтенант отметил, что их по состоянию на данный момент достаточно для выполнения этих задач.

Командующий Объединенными Силами ВСУ также объяснил правила военной науки, когда в случае роста угрозы Генеральный штаб должен добавить дополнительные силы и средства.