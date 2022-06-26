Об этом информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .

"Сегодня, 26 июня 2022 г., Черниговская область снова подверглась обстрелам с территории российской федерации. Около 5 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Примерно. было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

В Сумской области утром рашисты обстреливали Шалыгинскую общину.

"Около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской общине. 14 взрывов.

Между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую общину из минометов, 10 взрывов", - говорится в сообщении главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Понятно, что утрат нет.