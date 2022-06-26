Пограничные Черниговщины и Сумщины обстреляли из ствольной артиллерии с территории РФ
26 июня с территории России в районе Горная и в одном из населённых пунктов Новгород-Северского района вели огонь из ствольной артиллерии на Черниговщине. Также кафиры обстреливали Шалыгинскую и Юнаковскую общины на Сумщине.
Об этом информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .
"Сегодня, 26 июня 2022 г., Черниговская область снова подверглась обстрелам с территории российской федерации. Около 5 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Примерно. было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.
В Сумской области утром рашисты обстреливали Шалыгинскую общину.
"Около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской общине. 14 взрывов.
Между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую общину из минометов, 10 взрывов", - говорится в сообщении главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Понятно, что утрат нет.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы. Двое пострадавших госпитализированы. Из-под завалов достали семилетнюю девочку.
- В ночь с 25 на 26 июня в Харькове прогремели мощные взрывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное