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Пограничников Сумщины усилили трофейным БМП-2
Пограничники Сумщины получили в пользование трофейный российский БМП-2
Об этом сообщает Восточное региональное управление ГНСУ.Эту вражескую технику военные завоевали как трофей. Ее отремонтировали, обозначили украинскими флагами и передали в пограничный парк бронированной техники Сумщины.
- Со дна Киевского водохранилища пограничники совместно с подразделением ВСУ подняли сбитый боевой вертолет кафиров.
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