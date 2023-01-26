Об этом Укринформу заявили в ГПСУ.

"Изменения в решение СНБО правительство должно наработать в течение 5 дней. А сейчас пропуск граждан через границу осуществляется исключительно в пределах норм законодательства Украины, которое регламентирует Правила пересечения границы и действует на момент пересечения границы лицом", - пояснили пограничники.

В ведомстве напомнили, что Совет нацбезопасности и обороны 23 января принял решение о запрете выезда чиновников за границу в неслужебных целях. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие соответствующего решения СНБО 23 января. Однако Кабмин в пятидневный срок должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка. Этого пока сделано не было.

Государственная пограничная служба пояснила, что выезд мужчин – народных депутатов Украины за границу осуществляется по следующим документам: в случае выезда по паспорту гражданина Украины для выезда за границу – подтверждение статуса народного депутата Украины; в случае выезда по дипломатическому паспорту или служебному паспорту при наличии документов, удостоверяющих факт выезда за границу в служебную командировку и подтверждении статуса народного депутата Украины.

В четверг, 26 января, нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.

Ранее стало известно, что Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.

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