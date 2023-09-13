Пограничники задержали вероятных уклонян, ехавших за €5000 в сторону Румынии

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Вчера, реализуя упреждающую информацию, оперативные сотрудники отдела пограничной службы "Сокиряны" совместно с представителями СБУ на одном из блокпостов остановили микроавтобус", - объясняют в ведомстве.

По данным пограничников, водитель транспорта, проживающий в Винницкой области, перевозил четырех мужчин, которые сразу не смогли ответить на вопросы, касающиеся цели пребывания в контролируемом приграничном районе.

"В ходе более тщательной проверки правоохранители выяснили, что водитель транспортного средства является проводником, намеревающимся за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро с каждого незаконно переправить своих пассажиров в Румынию", - пишет пресс-служба.

За нарушение правил пребывания в приграничном районе проводнику грозит уголовная ответственность.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.