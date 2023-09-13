Пограничники задержали вероятных уклонян, ехавших за €5000 в сторону Румынии
Вблизи границы с Румынией ГНСУ задержала микроавтобус с четырьмя уклонителями, которые, вероятно, хотели за 5 тысяч евро переправиться в ЕС
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Вчера, реализуя упреждающую информацию, оперативные сотрудники отдела пограничной службы "Сокиряны" совместно с представителями СБУ на одном из блокпостов остановили микроавтобус", - объясняют в ведомстве.
По данным пограничников, водитель транспорта, проживающий в Винницкой области, перевозил четырех мужчин, которые сразу не смогли ответить на вопросы, касающиеся цели пребывания в контролируемом приграничном районе.
"В ходе более тщательной проверки правоохранители выяснили, что водитель транспортного средства является проводником, намеревающимся за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро с каждого незаконно переправить своих пассажиров в Румынию", - пишет пресс-служба.
За нарушение правил пребывания в приграничном районе проводнику грозит уголовная ответственность.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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