Об этом сообщает ГПСУ.

Стало известно, что в Киевской области во время проверки документов на блок-поста был задержан иностранец, у которого пограничники нашли символику спецназа РФ.

Кроме того, в ходе выяснения подозреваемого оказалось, что у мужчины запрет на въезд на территорию Украины на три года. Несмотря на это, нарушитель не покинул страну.

Также в личных вещах правонарушителя обнаружили нож, компас и записи в блокноте с контактами граждан РФ. У мужчины также была справка из органа лишения свободы о судимости и отбывании наказания на территории России.

Напомним, 19 мая в Винницкой области суд признал виновными двух молодых людей, которые пытались подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины

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