Пограничники задержали в Киевской области иностранца с символикой спецназа РФ
Сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранца с запретом на въезд на территорию Украины. Во время обыска была найдена символика российского спецотряда и справка о судимости
Об этом сообщает ГПСУ.
Стало известно, что в Киевской области во время проверки документов на блок-поста был задержан иностранец, у которого пограничники нашли символику спецназа РФ.
Кроме того, в ходе выяснения подозреваемого оказалось, что у мужчины запрет на въезд на территорию Украины на три года. Несмотря на это, нарушитель не покинул страну.
Также в личных вещах правонарушителя обнаружили нож, компас и записи в блокноте с контактами граждан РФ. У мужчины также была справка из органа лишения свободы о судимости и отбывании наказания на территории России.
- Напомним, 19 мая в Винницкой области суд признал виновными двух молодых людей, которые пытались подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины
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