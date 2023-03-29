Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Супруги, которые переехали в Киев с Донетчины, изготовляли удостоверения волонтеров, справки военкоматов и другие фальшивые документы. Свою схему реализовали через созданный сайт "помощи военнообязанным" и мессенджеры. Во время обысков по их месту жительства были обнаружены и изъяты все доказательны материалы", – рассказали пограничники.