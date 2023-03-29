Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу

Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу

29 мартa, 2023 среда
19:55
Общество Деньги

Пограничники разоблачили супругов-преступников с Донетчины, которые занимались подделкой документов для выезда военнообязанных за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Супруги, которые переехали в Киев с Донетчины, изготовляли удостоверения волонтеров, справки военкоматов и другие фальшивые документы. Свою схему реализовали через созданный сайт "помощи военнообязанным" и мессенджеры. Во время обысков по их месту жительства были обнаружены и изъяты все доказательны материалы", – рассказали пограничники.

  • 29 марта работники ГБР задержали военных, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. "Клиентам" они обещали отсрочку от мобилизации, а некоторым – даже избежание призыва.
Видео
Криминал
Украина
мобилизация
война с Россией
Донетчина
новости Киева
Читайте также:
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
санкції проти Росії
29 мартa, 2023 среда
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.32
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
20:06
Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
20:06
Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
20:01
Минобороны Хорватии подтвердило, что в скором времени передаст Украине вертолеты Ми-8
20:00
Обзор
Победные новости 399-го дня войны: ловушка для российского бомбардировщика, взрыв в Крыму и вертолеты Ми-8 от Хорватии
19:37
Резников: Получение Украиной боевого самолета 4-го поколения – вопрос времени
19:37
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
19:25
Матеуш Моравецкий
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна
19:24
Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка
19:10
Российская армия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ
19:01
В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко
18:58
Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и возводят укрепления, а ВСУ за день отразили 48 вражеских атак, - Генштаб
18:48
Цыганков назвал свою самую главную проблему в Испании
18:37
Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры
18:37
Эксклюзив
"Работа на фронте вне политики": военкор Китаева заявила, что все ее коллеги объединились в вопросе списков медиа, которые могут работать на передовой
18:32
Обновлено
В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв
18:30
Военные учения ВСУ
Гибель военных в центре "Десна" на Черниговщине: ГБР назвало причину трагедии
18:22
Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села: есть повреждения и проблемы с электроснабжением
18:14
В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры
18:12
В Изюмском районе Харьковщины автомобиль подорвался на российской мине: два человека погибли, в том числе несовершеннолетний
18:06
OPINION
Запад – это прагматизм. Поэтому не стоит быть чрезмерным оптимистом
18:03
Обновлено
В Киеве и области отменены стабилизационные отключения, введенные из-за непогоды
18:03
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:57
Формировал "российский батальон" из жителей оккупированной Херсонщины: экс-чиновнику ГСЧС объявили подозрение
17:55
В пяти областях Украины развернут пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных городов
17:43
угон
"Украинские беженцы подняли уровень преступности в Польше": ЦПД опроверг вражеский фейк
17:43
Обновлено
Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС
17:40
ВСУ уже приспособились к запуску "шахедов" с разных направлений, - Игнат
17:31
Морпехи уничтожили за день 8 россиян и миномет
17:30
Обновлено
Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго. В ОПУ отреагировали
17:27
Ищут партизан: оккупанты объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов в Мелитополе, - мэр
17:16
Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым выступил за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине
17:11
Россия призвала более 500 тыс. военнослужащих в прошлом году, - Bloomberg
17:06
Ломаченко сделал амбициозное заявление перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
16:58
На Донетчине из тысячи культурных учреждений в результате российской войны повреждены или разрушены более 700
16:55
В результате российского обстрела села на Харьковщине пострадали три женщины
16:50
Российский хлебокомбинат начал производить дроны для военных РФ, - СМИ
16:48
США оценивают, что число российских потерь в Украине достигает 220 тыс. убитых и раненых, - министр обороны Британии
16:47
В Харькове задержали военных, которые за $3–5 тыс. помогали уклонистам избегать мобилизации
16:45
электроэнергиия
В Европе разрешили Украине увеличить возможности импорта электроэнергии до 850 МВт
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV