Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу
Пограничники разоблачили супругов-преступников с Донетчины, которые занимались подделкой документов для выезда военнообязанных за границу
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Супруги, которые переехали в Киев с Донетчины, изготовляли удостоверения волонтеров, справки военкоматов и другие фальшивые документы. Свою схему реализовали через созданный сайт "помощи военнообязанным" и мессенджеры. Во время обысков по их месту жительства были обнаружены и изъяты все доказательны материалы", – рассказали пограничники.
- 29 марта работники ГБР задержали военных, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. "Клиентам" они обещали отсрочку от мобилизации, а некоторым – даже избежание призыва.
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