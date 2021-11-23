Пограничники задержали мужчину, который перевозил в РФ прах во флаконах для заправки принтеров
На пункте пропуска "Милово" в Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался скрыто переместить прах через государственную границу в РФ
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Во время досмотра следовавшего из Украины в РФ автомобиля "Рено" правоохранители "обратили внимание на поведение 39-летнего водителя, который заметно волновался".
Во время погранично-таможенного осмотра авто служебная собака пограничников среагировала на стоящие в салоне коробки. В них находились флаконы вроде бы с тонером для заправки принтеров. Однако вместо него правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха.
Водитель груза рассказал, что перевозил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах находится совсем другая смесь.
Пограничники направили сообщение в правоохранительные органы об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК (контрабанда).
Проходят мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
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