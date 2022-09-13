Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пленный российский артиллерист 2001 года рождения рассказал, что его бросили сослуживцы, убегая после наступления Сил обороны Украины.

С начала марта оккупант периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев, Печенеги и Коробочкино в Харьковской области. Однако 11 сентября Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили бежать оккупантов. А брошенный захватчик попал в плен.

Кроме того, в Харьковской области в плен пограничников попали двое "мобилизованных" жителей Луганщины, которые воевали на стороне Российской Федерации. Мужчины сами сдались в плен под Купянском. Свои действия объяснили тем, что у них "обратной дороги нет, есть дорога только в один конец".

Украинские пограничники показали, как зачищают освобожденный от российской армии Волчанск Харьковской области.

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