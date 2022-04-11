Об этом на брифинге в Медиацентре "Украина" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



Восстанавливать контроль над украинскими границами начинают в отдельных областях: Киевской, Черниговской и Сумской.



"Пограничные подразделения располагаются на определенной удаленности от границы. Во всех трех областях уже подняты государственные флаги Украины. Работа пригородников ведется совместно с Вооруженными силами Украины – для того чтобы обследовать пограничные участки и чтобы наши пограничники могли подойти как можно ближе к линейке государственной границы. отдельных участках этого результата уже достигли", – отметил Андрей Демченко.



Пограничник добавил, что есть опасность минирования местности, а также обнаружение танковых снарядов.



"Мы не можем наших военнослужащих подвергать опасности. Поэтому работа по обновлению полного контроля границы еще продолжается".



Что касается ситуации по ту сторону границы, то Андрей Демченко рассказал, эта работа – в компетенции украинской разведки.



"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация (особенно по Сумской области), что техника врага все-таки остается в определенной близости к границе. Кроме того, с той стороны осуществляются фортификационные мероприятия рядом с границей, что также несет пограничникам опасность".

Напомним, россияне активно используют в Харьковской области мины отложенного действия, - глава ОВА Синегубов.

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