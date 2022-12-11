Пограничники встретили Вифлеемский огонь мира
В воскресенье, 11 декабря, в пункте пропуска "Малый Березный" состоялась традиционная передача Вифлеемского огня мира
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины .
Непосредственно на государственной границе зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска "Убля". На территории Украины их встречали пластуны.
"В этом году мы особенно ждали прибытия Вифлеемского огня в Украину. Для нас большая радость и честь способствовать распространению священного огня по территории нашего государства. Искренне верим, что он принесет мир и Божью благодать нашей стране", - отметил заместитель начальника отряда Юрий Бескостюк.
Как сообщается: пластуны увезли Вифлеемский огонь по территории Украины, а военный капеллан Чопского прикодонного отряда доставил священный огонь в часовню святого Спиридона Тримифунтского, откуда его распространят по пограничным подразделениям.
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