Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины .

Непосредственно на государственной границе зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска "Убля". На территории Украины их встречали пластуны.

"В этом году мы особенно ждали прибытия Вифлеемского огня в Украину. Для нас большая радость и честь способствовать распространению священного огня по территории нашего государства. Искренне верим, что он принесет мир и Божью благодать нашей стране", - отметил заместитель начальника отряда Юрий Бескостюк.

Как сообщается: пластуны увезли Вифлеемский огонь по территории Украины, а военный капеллан Чопского прикодонного отряда доставил священный огонь в часовню святого Спиридона Тримифунтского, откуда его распространят по пограничным подразделениям.

11 декабря украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали новорожденных пингвинят .