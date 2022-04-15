Пограничники вместе с ВСУ уничтожили колонну россиян на Востоке. Видео

Об этом сообщает официальный Facebook Госпогранслужбы Украины.



"Пограничники вместе с воинами ВСУ продолжают избивать врага, который ворвался в нашу страну. В одном из боев на востоке украинские защитники уничтожили несколько танков и БМП противника. Спасибо нашим защитникам за героизм. Утраты живой силы агрессора еще уточняются", - говорится в сообщении.



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Напомним, пограничники взяли под контроль отдельные участки украинской границы на ранее оккупированных территориях.

13 апреля в Новгород-Северском районе Черниговской области звучали выстрелы в сторону украинской пограничной заставы.

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