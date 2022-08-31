Пограничники в Донецкой области уничтожили вражеский состав боеприпасов и по меньшей мере четырех захватчиков
В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали состав боеприпасов одного из подразделений армии РФ и по меньшей мере четырех захватчиков
Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .
"В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обустроились в здании неподалеку от Славянска", - говорится в сообщении.
После обнаружения врага пограничники открыли огонь хранилищу врага из станкового противотанкового гранатомета. В результате боекомплект уничтожен.
Также сообщается, что ликвидированы по меньшей мере четыре российских захватчика.
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