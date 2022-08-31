Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .

"В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обустроились в здании неподалеку от Славянска", - говорится в сообщении.

После обнаружения врага пограничники открыли огонь хранилищу врага из станкового противотанкового гранатомета. В результате боекомплект уничтожен.

Также сообщается, что ликвидированы по меньшей мере четыре российских захватчика.

Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы . Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработало ПВО.

Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек. В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории . Сообщалось о работе ПВО.

20 августа, по словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .

В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки , похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.

27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что кафиры скрывают взрывы на военных объектах в Крыму

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