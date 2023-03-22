Об этом информирует ГНСУ .

"Минувшей ночью группа "вагнеровцев" пыталась прорвать оборону наших позиций в Бахмуте и в очередной раз потерпела поражение", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что пограничники вытеснили российских окупантов стрелковым оружием. В результате пятеро рашистов ранены, один убит.

Также ночью в Луганской области вражеская пехота пыталась осуществить внезапную атаку.

"С помощью тепловизора защитники обнаружили врага и накрыли плотным огнем из автоматов и пулеметов", - подчеркнули в ГПСУ.

Россияне отступили, троих противников ликвидировали, еще несколько ранили.