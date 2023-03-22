Пограничники в Бахмуте и Луганской области отбили российские штурмы, уничтожив и ранив оккупантов
В ночь на 22 марта бойцы Государственной пограничной службы Украины в Луганской области и в городе Бахмут отбили вражеские штурмовые атаки
Об этом информирует ГНСУ .
"Минувшей ночью группа "вагнеровцев" пыталась прорвать оборону наших позиций в Бахмуте и в очередной раз потерпела поражение", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что пограничники вытеснили российских окупантов стрелковым оружием. В результате пятеро рашистов ранены, один убит.
Также ночью в Луганской области вражеская пехота пыталась осуществить внезапную атаку.
"С помощью тепловизора защитники обнаружили врага и накрыли плотным огнем из автоматов и пулеметов", - подчеркнули в ГПСУ.
Россияне отступили, троих противников ликвидировали, еще несколько ранили.
- 17 марта в промзоне Бахмута пограничники уничтожили группу вагнеровцев.
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