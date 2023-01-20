Пограничники уничтожили российскую разведгруппу и отбили штурм недалеко от Бахмута

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Враг пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения неподалеку Бахмута. Наши бойцы ликвидировали 2 разведчиков, еще 3 ранили. Но ночью противник не оставил своего намерения и по нескольким направлениям привлек пехоту. Артиллерия Сил обороны накрыла оккупантов огнем, полностью остановили их в ближнем бою. Рубеж удержан, противнику остается подсчитывать потери", - говорится в сообщении.

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