Пограничники уничтожили российскую разведгруппу и отбили штурм недалеко от Бахмута
В Донецкой области, неподалеку от Бахмута, украинские пограничники уничтожили российских разведчиков и отбили штурм оккупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Враг пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения неподалеку Бахмута. Наши бойцы ликвидировали 2 разведчиков, еще 3 ранили. Но ночью противник не оставил своего намерения и по нескольким направлениям привлек пехоту. Артиллерия Сил обороны накрыла оккупантов огнем, полностью остановили их в ближнем бою. Рубеж удержан, противнику остается подсчитывать потери", - говорится в сообщении.
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