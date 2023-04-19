Пограничники уничтожили группу россиян, пытавшуюся захватить позиции украинцев в Бахмуте

Об этом сообщает ГПСУ.

Пограничники уничтожили 3 россиян, еще 4 ранены.

"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", - пишет ГПСУ.