Пограничники уничтожили группу россиян, пытавшуюся захватить позиции украинцев в Бахмуте
В среду, 19 апреля, пограничники ликвидировали группу российских террористов, пытавшихся захватить позиции украинцев в Бахмуте
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники уничтожили 3 россиян, еще 4 ранены.
"Штурмовики приблизились к пограничным позициям и пытались их захватить. От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших", - пишет ГПСУ.
- 19 апреля украинские силы ПВО уничтожили российские беспилотники "Орлан" и ZALA над Бахмутом.
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