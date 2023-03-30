Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что украинские пограничники отбили в Бахмуте Донецкой области вражеские штурмы и обезвредили две группы вагнеровцев.

"Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом "вагнеровцев" справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою", - говорится в бою.

В ГПСУ отметили, что штурмы закончились поражением оккупантов, обезврежены 14 бойцов: шесть убиты и восемь ранены.