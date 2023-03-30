Пограничники уничтожили две группы вагнеровцев под Бахмутом
Одно наступление огневым ударом отразили минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом вагнеровцев пограничники справились с помощью гранатометов и стрелкового оружия в ближнем бою
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что украинские пограничники отбили в Бахмуте Донецкой области вражеские штурмы и обезвредили две группы вагнеровцев.
"Город-крепость Бахмут вместе с бойцами ГПСУ выдерживает вражеские атаки. Одно наступление огневым ударом отразили наши минометчики по координатам аэроразведки. С другим отрядом "вагнеровцев" справиться помогли гранатометы и стрелковое оружие в ближнем бою", - говорится в бою.
В ГПСУ отметили, что штурмы закончились поражением оккупантов, обезврежены 14 бойцов: шесть убиты и восемь ранены.
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