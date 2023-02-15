Пограничники уничтожили 60 россиян, пытавшихся прорвать оборону в Донецкой области
Вчера, 14 февраля, значительные силы россиян попытались прорвать боевой рубеж обороны пограничников на одном из направлений в Донецкой области
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Достичь успеха в штурме позиций российские пришельцы планировали, пользуясь значительным преимуществом в живой силе. Так, с рассветом артиллерия российско-оккупационных войск осуществила массированный обстрел опорного пункта пограничного подразделения. По завершению огневой подготовки в наступление пошла пехота противника", - рассказывают в ДПСУ.
Пограничники определили направление главного удара, совершили маневр подразделением и приступили к отражению атаки. Украинцы остановили россиян огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Помогли в обороне позиций также бойцы ВСУ, а артиллерия ударила по местности, где противник концентрировал резерв для дальнейшего введения в бой.
"Не достигнув успеха, противник отступил для перегруппировки. В итоге за день боев уничтожено более 60 захватчиков", - говорится в заявлении пограничников.
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