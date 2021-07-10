Пограничники спасли парашютиста, которого унесло в открытое море во время учений Sea Breeze
Во время военных учений Sea Breeze-2021 пограничники спасли парашютиста, которого порывом ветра унесло в открытое море
Об этом сообщает Госпогранслужба .
Нештатная ситуация произошла во время десантирования с вертолета на остров Змеиный. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден десантироваться в море.
В ходе поисково-спасательной операции пропавшего обнаружил катер морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны на расстоянии более 1,5 км к югу от Змеиного.
Бойца более 2 часа держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием.
- Напомним, 10 июля в Украине завершились многонациональные военные учения Sea Breeze-2021, которые проходили с 28 июня.
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