Пограничники спасли парашютиста, которого унесло в открытое море во время учений Sea Breeze

Об этом сообщает Госпогранслужба .

Нештатная ситуация произошла во время десантирования с вертолета на остров Змеиный. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден десантироваться в море.

В ходе поисково-спасательной операции пропавшего обнаружил катер морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны на расстоянии более 1,5 км к югу от Змеиного.

Бойца более 2 часа держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием.