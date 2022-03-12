Пограничники совместно с бойцами ВСУ остановили вражескую колонну в Харьковской области

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передаёт Эспрессо.TV .

"Противотанковый расчет пограничников обнаружил движение вражеской колонны в населенный пункт на Харьковщине. Чтобы не допустить попадания вражеских сил в село, военнослужащие Госпогранслужбы точным выстрелом уничтожили ехавший во главе колонны бронированный автомобиль "Тигр"", – говорится в сообщении.

Враги открыли огонь по позициям пограничников, но благодаря помощи военнослужащих Вооруженных сил Украины противнику пришлось бежать.

Кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии.

"В отличие от орков, украинские защитники из боя вышли без потерь", – добавили в ГНСУ.

Напомним, беспилотник Байрактар устранил важный военный объект российских войск.

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