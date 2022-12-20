Подробности обезвреживания вражеского разведывательного дрона сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, которым поразили воздушную цель. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников Сумской пограничный отряд Роман Ткач.

По его словам, вероятнее всего, это был дрон-разведчик, собиравший разведывательные данные в пограничные украинской территории.

В Госпогранслужбе добавили, что только за минувшие сутки вражеские дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумщины.

Кроме того, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", 20 декабря в час, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силы и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружили и сбили два российских беспилотника. Один из них - ударно-разведывательный "Орион" - в Херсонской области, а беспилотник оперативно-тактического уровня уничтожен в Николаевской области.

В ночь с 18 на 19 декабря украинские военные сбили 30 из 35 "шахедов", которые российские оккупационные войска запустили по городам Украины с восточного побережья Азовского моря

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