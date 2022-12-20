Пограничники сбили дрон-разведчик на Сумщине, еще 2 вражеских беспилотника обезвредили силы ПВО на Юге
В Сумской области 20 декабря пограничники обезвредили дрон-разведчик врага, а над Херсонщиной и Николаевщиной силы ПВО воздушного командования "Юг" обнаружили и сбили два российских БПЛА
Подробности обезвреживания вражеского разведывательного дрона сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений госграницы, заметил приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, которым поразили воздушную цель. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников Сумской пограничный отряд Роман Ткач.
По его словам, вероятнее всего, это был дрон-разведчик, собиравший разведывательные данные в пограничные украинской территории.
В Госпогранслужбе добавили, что только за минувшие сутки вражеские дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумщины.
Кроме того, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", 20 декабря в час, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силы и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружили и сбили два российских беспилотника. Один из них - ударно-разведывательный "Орион" - в Херсонской области, а беспилотник оперативно-тактического уровня уничтожен в Николаевской области.
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