Пограничники "развернули" россиянина, который представился экс-агентом ФСБ и ГРУ РФ и выразил намерение сотрудничать со спецслужбами Украины
В Борисполе пограничники не пустили в страну гражданина РФ, который представился бывшим агентом российских спецслужб и выразил желание обратиться за помощью в спецслужбы Украины
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба МВД.
"В Борисполе отказали в пропуске россиянина, который пытался притворяться агентом спецслужб. Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроль он предоставил паспортный документ на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт-прикрытие" , – говорится в сообщении.
Иностранец заявил, что ожидал получения звания "Героя России", но спецслужбы РФ не оформили ему награду.
"Мужчина признался: за его плечами - несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду - медаль "героя России". Но его обманули, начали совершать атаки. Поэтому он решил , что выход один – просить помощи у украинских спецслужб", - рассказали в МВД.
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