Пограничники разоблачили сторонника россиян, следовавшего в Киев

Об этом сообщает официальный фейсбук Государственной пограничной службы Украины.

"В телефоне и планшете мужчины, который направлялся в столицу, обнаружили переписку антиукраинского толка, номера абонентов российских операторов, фото президента РФ и коммунистическую символику. Также пограничники обнаружили фото админзданий, отметки фиксации территории обстрелов, карты, фото самодельных дронов и видеосъемки местности с них ", – пишут в сообщении.

Личность уже была передана сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки.

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