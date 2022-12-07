Пограничники разоблачили сторонника россиян, следовавшего в Киев
Во вторник, 6 декабря, пограничники Киевской области разоблачили поклонника "русского мира"
Об этом сообщает официальный фейсбук Государственной пограничной службы Украины.
"В телефоне и планшете мужчины, который направлялся в столицу, обнаружили переписку антиукраинского толка, номера абонентов российских операторов, фото президента РФ и коммунистическую символику. Также пограничники обнаружили фото админзданий, отметки фиксации территории обстрелов, карты, фото самодельных дронов и видеосъемки местности с них ", – пишут в сообщении.
Личность уже была передана сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки.
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