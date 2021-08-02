Пограничники разоблачили многомиллионную контрабанду фальсифицированных лекарств на границе с РФ
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) разоблачила многомиллионный канал контрабанды фальсифицированных лекарственных средств через пункт пропуска на границе с РФ
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Согласно сообщению, на границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" пограничники обнаружили масштабный транснациональный канал контрабанды через государственную границу Украины лекарственных средств с признаками фальсификата.
Отмечается, что пограничники задержали автомобиль, в котором обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.
Правоохранители также провели обыски в Киеве у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.
По данным пресс-службы, было изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен.
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