Пограничники помогут попасть домой украинцам, спасавшимся от войны в РФ или Беларуси, даже через закрытые пункты пропуска, - пресс-секретарь
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал слухи о возможности пересечения украинско-российской границы через переход Юнаковка-Суджа в Сумской области беженцев из Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пункты пропуска на границах с Россией и Беларусью, а также граница с Молдовой на Приднестровском сегменте решением правительства Украины закрыты. Там не осуществляется оформление граждан и транспортных средств", - отметил Демченко.
По его словам, если граждане Украины, по этим направлениям, будут возвращаться в Украину, то пограничники, даже в закрытых пунктах пропуска обеспечат всем необходимым, чтобы люди попали на родину.
"Возможно они спасались от войны и были вынуждены попасть на территорию России или Беларуси. Был случай, когда молодую девушку из Крыма пропустили на территорию Украины в одном из функционирующих пунктов пропуска. Девушка объяснила, что была вынуждена приобрести надуманное гражданство на временно оккупированной территории .Поскольку она родилась в Украине, то мы ее пропустили по свидетельству о рождении", - пояснил Демченко.
- Массовое возвращение украинцев домой продолжается. Так, по данным пограничников, только за прошедшие сутки, 6 сентября, в страну въехали в общей сложности почти 36 тысяч человек, из которых более 32 тысяч – украинцы
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