Пограничники показали, как в Черниговской области сбили вражеский дрон с записями позиций РФ
В Черниговской области украинский снайпер-пограничник сбил дрон россиян с записями позиций РФ. Теперь его будут использовать украинцы
Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграмме .
"Снайпер-пограничник мастерски приземлил вражеский дрон на Черниговщине. Наш боец произвел настолько точный выстрел, что повредил лишь один из винтов квадрокоптера", - подчеркнули пограничники.
В беспилотнике была найдена карта памяти с записями украинских и российских позиций, в том числе в инфракрасном режиме. Информацию тщательно изучат, а дрон починят и будут использовать украинские защитники.
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