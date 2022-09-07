Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграмме .

"Снайпер-пограничник мастерски приземлил вражеский дрон на Черниговщине. Наш боец произвел настолько точный выстрел, что повредил лишь один из винтов квадрокоптера", - подчеркнули пограничники.

В беспилотнике была найдена карта памяти с записями украинских и российских позиций, в том числе в инфракрасном режиме. Информацию тщательно изучат, а дрон починят и будут использовать украинские защитники.

7 сентября Воздушные силы ВСУ показали, как сбили из "бука" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Херсонской области.

7 сентября украинские десантники показали, как сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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