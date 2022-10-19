Пограничники показали, как уничтожили два склада с боеприпасами российских захватчиков

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Наши бойцы устроили жаркую ночь для оккупантов! В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами", - пишут в пресс-службе.

Также сообщается, что украинские воины ударили по местам скопления российских кафиров и бронированной техники.

18 октября артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ показали, как уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.

Артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ показали , как бьют по позициям российских захватчиков на Бахмутском направлении.

На войне РФ против Украины ликвидировали лейтенантов российской армии Ивана Кабанова и Андрея Машошина.

Украинские военные показали , как с помощью гаубицы уничтожили российский опорный пункт на Лиманском направлении.

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