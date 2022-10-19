Пограничники показали, как уничтожили два склада с боеприпасами российских захватчиков
В Херсонской области пограничники уничтожили два склада с боеприпасами российской армии
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Наши бойцы устроили жаркую ночь для оккупантов! В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами", - пишут в пресс-службе.
Также сообщается, что украинские воины ударили по местам скопления российских кафиров и бронированной техники.
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