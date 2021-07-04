Пограничники показали, как спасали рыбаков из Очакова, а Россию в очередной раз поймали на лжи
Государственная пограничная служба Украины обнародовала видеозапись спасения рыбаков на фелюге с портом приписки в городе Очаков Николаевской области
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
На видео видно, как катер пограничников подплывает к небольшому рыболовному судну, после чего к нему прикрепляется трос и происходит буксировка к берегу.
Рыбаки пожимают руки военным и благодарят их за спасение.
"Хочется поблагодарить судно морской охраны "Балаклава" за то, что вовремя среагировали, быстро прибыли и оказали необходимую помощь, и пожелать экипажа и их семьям здоровья и всего наилучшего", - говорит на камеру один из рыбаков.
Другой спасен человек подтверждает, что их "быстро доставили в город Очаков".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное