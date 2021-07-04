Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Пограничники показали, как спасали рыбаков из Очакова, а Россию в очередной раз поймали на лжи

Пограничники показали, как спасали рыбаков из Очакова, а Россию в очередной раз поймали на лжи

4 июля, 2021 воскресенье
09:52
Общество

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видеозапись спасения рыбаков на фелюге с портом приписки в городе Очаков Николаевской области

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

На видео видно, как катер пограничников подплывает к небольшому рыболовному судну, после чего к нему прикрепляется трос и происходит буксировка к берегу.

Рыбаки пожимают руки военным и благодарят их за спасение.

"Хочется поблагодарить судно морской охраны "Балаклава" за то, что вовремя среагировали, быстро прибыли и оказали необходимую помощь, и пожелать экипажа и их семьям здоровья и всего наилучшего", - говорит на камеру один из рыбаков.

Другой спасен человек подтверждает, что их "быстро доставили в город Очаков".




"Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" отбуксировал обесточенное судно в порт Очаков. Жизни экипажа судна - четырем гражданам Украины, угрозы нет", - отмечает по этому поводу пресс- служба Государственной пограничной службы Украины.





Справка

В ночь со 2 на 3 июля 2021 пограничники оперативно отреагировали на нештатную ситуацию с рыболовным судном в Черном море.

В 2:40 в радиоэфире открытыми каналами международной морской безопасности на пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда от экипажа гражданского судна, направлявшегося в направлении Грузии, поступила информация о рыболовной фелюге, которая передает сигнал бедствия.

Катер Морской охраны немедленно выдвинулся в указанный район.



Почти в 25 морских милях к югу от Тендривской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.

Когда началась буксировочная операция, появился корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ, который держал дистанцию, на связь не выходил.

При этом российская пропаганда стала утверждать, что украинские пограничники якобы не спешили спасать рыбаков и это якобы решил сделать российский корабль.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну является "очередным информационным мероприятием России" . Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось катером Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Николаевская область
рыбаки
новости Николаещины
Читайте также:
Збірна України, форма
3 июля, 2021 суббота
Британская телеведущая сравнила карту Украины на футболке нашей национальной сборной с "грязным пятном"
Віктор Медведчук
3 июля, 2021 суббота
Пленки Медведчука: "Зеленая власть", переписывая историю в пользу врага, разрушает государственность Украины, - расследование Татьяны Чорновол
3 июля, 2021 суббота
Черноморский флот РФ отказался прийти на помощь рыбацкой лодке из Очакова, - Минобороны
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 32.14
    Продажа 32.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
4 июля
11:14
Пандемия в Украине: 377 новых заражений, 10 смертей. Киев, Одесса, Запорожье и Днепр держат первенство
10:37
На Филиппинах разбился самолет ВВС с 85 людьми на борту
10:16
США празднуют День независимости
09:25
Аксенов готов принять Лукашенко
09:00
Эксклюзив
Для продолжения своей власти Зеленский может пойти на изменение Конституции, - Арсений Яценюк
08:55
3 июля на фронте: со стороны россиян - 14 обстрелов вблизи 10 украинских городов, поселков и сел
08:32
На Тернопольщине полиция силой вытащила из АТБ мужчину без маски. Есть видео
07:59
Гендиректор Укрпочты говорит, что у него есть почтальоны с заработками более $ 1 тыс. в месяц
07:21
В Одессе во время пожара спасены мать с ребенком, в Подольске из пламени вытащили 69-летнего мужчину
2021, суббота
3 июля
23:50
Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020
23:50
Обновлено
Украина - Англия
Украина - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020
22:47
Оккупанты ударили из артиллерии по частным домам в Водяном
22:22
В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму
22:02
В Японии в результате оползня засыпало 80 домов, 2 человека погибли, 19 - пропали без вести
21:46
Умер тренер олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой - Олег Остапенко
21:30
Эксклюзив
Виктор Медведчук
Пленки Медведчука: "Зеленая власть", переписывая историю в пользу врага, разрушает государственность Украины, - расследование Татьяны Чорновол
20:56
Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
20:39
Шевченко
Украина - Англия: стартовые составы команд на четвертьфинал Евро-2020
20:35
Эксклюзив
Монобольшинство хочет изменить Конституцию и продлить жизнь действующему парламенту, - Арсений Яценюк
20:20
Ле Пен покинула пост главы партии "Национальное объединение" ради президентских выборов
19:55
США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
19:29
пластик пакет
В ЕС отныне запрещена продажа одноразовых изделий из пластика
19:15
Дональд Туск
Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию
18:55
Сенатор Круз заблокировал назначения в госдепе США с требованием наложить санкции на "Северный поток-2", - NBC
18:33
Артем Беседин
Украина - Англия: травмированный Беседин обратился к партнерам по сборной перед четвертьфиналом Евро-2020
18:15
Сутки на фронте: русские оккупанты совершили 8 обстрелов
17:50
Фьюри изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа
17:30
Эксклюзив
В Киеве велосипедист службы доставки сбил пешехода
17:14
В России запретили называть иностранные игристые вина "шампанским"
16:42
Юлия Мендель
Мендель опубликовала отрывок из своей книги
16:21
Украина - Англия: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал Евро-2020
15:57
Эксклюзив
ОБСЕ как инструмент для решения конфликта на Донбассе не работает, - Огрызко
15:45
В Польше украинцы попали в ДТП, в реанимации ребенок в тяжелом состоянии
15:21
Британская телеведущая сравнила карту Украины на футболке нашей национальной сборной с "грязным пятном"
14:48
"Око огня": утечка газа вызвала возгорание Мексиканского залива
14:32
Тихановська о Лукашенковом "дне независимости" 3 июля: "Оккупанты переписывают историю"
14:05
5 июля оккупанты разблокируют КПП "Оленевка". Как они будут пропускать
13:45
Генерал Павловский: за 4 года в армию было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники
13:06
После прививки вакциной Pfizer в Винницкой области умер человек
12:44
Черноморский флот РФ отказался прийти на помощь рыбацкой лодке из Очакова, - Минобороны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV