Пограничники показали, как спасали рыбаков из Очакова, а Россию в очередной раз поймали на лжи

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



На видео видно, как катер пограничников подплывает к небольшому рыболовному судну, после чего к нему прикрепляется трос и происходит буксировка к берегу.



Рыбаки пожимают руки военным и благодарят их за спасение.



"Хочется поблагодарить судно морской охраны "Балаклава" за то, что вовремя среагировали, быстро прибыли и оказали необходимую помощь, и пожелать экипажа и их семьям здоровья и всего наилучшего", - говорит на камеру один из рыбаков.



Другой спасен человек подтверждает, что их "быстро доставили в город Очаков".







"Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" отбуксировал обесточенное судно в порт Очаков. Жизни экипажа судна - четырем гражданам Украины, угрозы нет", -











Справка



В ночь со 2 на 3 июля 2021 пограничники оперативно отреагировали на нештатную ситуацию с рыболовным судном в Черном море.



В 2:40 в радиоэфире открытыми каналами международной морской безопасности на пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда от экипажа гражданского судна, направлявшегося в направлении Грузии, поступила информация о рыболовной фелюге, которая передает сигнал бедствия.



Катер Морской охраны немедленно выдвинулся в указанный район.







Почти в 25 морских милях к югу от Тендривской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.



Когда началась буксировочная операция, появился корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ, который держал дистанцию, на связь не выходил.



При этом российская пропаганда стала утверждать, что украинские пограничники якобы не спешили спасать рыбаков и это якобы решил сделать российский корабль.



По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну является



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb "Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" отбуксировал обесточенное судно в порт Очаков. Жизни экипажа судна - четырем гражданам Украины, угрозы нет", - отмечает по этому поводу пресс- служба Государственной пограничной службы Украины.В ночь со 2 на 3 июля 2021 пограничники оперативно отреагировали на нештатную ситуацию с рыболовным судном в Черном море.В 2:40 в радиоэфире открытыми каналами международной морской безопасности на пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда от экипажа гражданского судна, направлявшегося в направлении Грузии, поступила информация о рыболовной фелюге, которая передает сигнал бедствия.Катер Морской охраны немедленно выдвинулся в указанный район.Почти в 25 морских милях к югу от Тендривской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.Когда началась буксировочная операция, появился корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ, который держал дистанцию, на связь не выходил.При этом российская пропаганда стала утверждать, что украинские пограничники якобы не спешили спасать рыбаков и это якобы решил сделать российский корабль.По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну является "очередным информационным мероприятием России" . Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось катером Морской охраны Госпогранслужбы Украины.