Пограничники показали, как благодаря дронам "минуснули" 3 российских танка на Харьковщине
Украинские пограничники показали, как с помощью дронов в Харьковской области удалось уничтожить три российских танка и ликвидировать десятки врагов
Соответствующее видео было обнародовано на сайте Госпогранслужбы Украины.
Как отметили в ГПСУ, на днях аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила в Харьковской области места сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Пограничники скоординировали огонь артиллерии. В итоге удалось уничтожить вражеский танк, бронированный автомобиль "тигр" и два грузовика.
Кроме того, отметили пограничники, "координация работы пограничной аэроразведки и арты позволила освободить до 60 вакансий в орковских подразделениях для пополнения новым пушечным мясом".
По наводке пограничников еще один танк был уничтожен с помощью ракетного комплекса. Сделал это противотанковый расчет ВСУ.
А третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно – с дрона сбросили на него кумулятивный боеприпас.
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