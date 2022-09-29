Соответствующее видео было обнародовано на сайте Госпогранслужбы Украины.

Как отметили в ГПСУ, на днях аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила в Харьковской области места сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Пограничники скоординировали огонь артиллерии. В итоге удалось уничтожить вражеский танк, бронированный автомобиль "тигр" и два грузовика.

Кроме того, отметили пограничники, "координация работы пограничной аэроразведки и арты позволила освободить до 60 вакансий в орковских подразделениях для пополнения новым пушечным мясом".

По наводке пограничников еще один танк был уничтожен с помощью ракетного комплекса. Сделал это противотанковый расчет ВСУ.

А третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно – с дрона сбросили на него кумулятивный боеприпас.

Недавно пограничники ликвидировали группу диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

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