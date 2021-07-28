Пограничники подтвердили, что граница с Беларусью закрыта

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ .

В ведомстве объясняют, что закрытие не распространяется на тех, кто направляется по дипломатическим документам; на экипажи самолетов, кораблей, поездов; близких родственников белорусов или тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси; студентов и абитуриентов заведений Беларуси и людей, которые едут на COVID-вакцинацию.

Людей, прибывших из "красных" стран в Беларусь, обяжут самоизолироваться на 7 дней.

Иностранцы от 6 лет (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси) должны иметь документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 со сделанным ПЦР-тестом в течение 3 дней до пересечения границы.

Иностранцам, которые не имеют негативного теста, могут отказать во въезде в страну.