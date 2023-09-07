Пограничники подняли украинский флаг в Строевке и Тополях на Харьковщине
Украинские бойцы "Стальной Границы" подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области. Они находятся в так называемой серой зоне
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что населенные пункты Строевка и Тополи находятся на границе с Россией в серой зоне.
По данным пограничников, после деоккупации Харьковской области на территорию этих поселков никто не заходил из-за заминирования. В настоящее время бойцы проложили безопасный путь и подняли украинский флаг.
- В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.
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