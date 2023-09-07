Пограничники подняли украинский флаг в Строевке и Тополях на Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что населенные пункты Строевка и Тополи находятся на границе с Россией в серой зоне.

По данным пограничников, после деоккупации Харьковской области на территорию этих поселков никто не заходил из-за заминирования. В настоящее время бойцы проложили безопасный путь и подняли украинский флаг.