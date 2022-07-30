Пограничники подготовили сто новых кинологов
Около ста пограничников и их воспитанников успешно завершили обучение и овладели профессией кинолога
Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.
Для службы на границе четвероногих учили искать оружие, взрывчатку, наркотики и задерживать нарушителей. Теперь у злоумышленников никакого шанса нарушить границу.
В частности, пограничники рассказали об овчаре Гайдаре, который ищет мины и выполняет команды только на немецком языке.
"Гайдар стал для меня лучшим другом, защитником. В такой тяжелой работе они (собаки) рискуют своей жизнью и за счет этого спасают много жизней", - рассказывает о нем пограничник.
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