Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Для службы на границе четвероногих учили искать оружие, взрывчатку, наркотики и задерживать нарушителей. Теперь у злоумышленников никакого шанса нарушить границу.

В частности, пограничники рассказали об овчаре Гайдаре, который ищет мины и выполняет команды только на немецком языке.

"Гайдар стал для меня лучшим другом, защитником. В такой тяжелой работе они (собаки) рискуют своей жизнью и за счет этого спасают много жизней", - рассказывает о нем пограничник.

27 мая пес Патрон, работающий со спасателями, получил Каннскую премию Palm Dog Award.

13 июля пес Патрон, работающий в ГСЧС, получил отличие от ветеранских организаций США - Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders.

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