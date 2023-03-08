Пограничники отразили штурм на окраине Бахмута и ликвидировали 8 захватчиков
В результате неудачного штурма захватчики потеряли в бою с украинскими пограничниками 31 человека уничтоженными и ранеными
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как рассказали пограничники, российские войска приступили к серии штурмовых атак позиций наших защитников на окраине Бахмута вечером 7 марта. Бой с небольшими перерывами продолжался до самого утра. Вражеских пехотинцев поддерживала артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также противники применили кассетные боеприпасы.
Для ликвидации врага украинские войска применяли минометные расчеты и аэроразведку, а при непосредственном столкновении противника поражали стрелковое оружие.
"Несмотря на разрушение части фортификаций от обстрелов, наши защитники рубеж обороны удержали. В ходе неудачного штурма захватчики ориентировочно потеряли 31 человек - 8 убитыми и 23 ранеными", - добавили в ГНСУ.
- На днях западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных, пытаясь взять Бахмут.
- Больше о ходе боев за Бахмут и последние новости на этом участке фронта читайте здесь
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