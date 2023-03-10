Пограничники отразили два российских штурма на Бахмутском направлении

Об этом сообщает ГПСУ.

"Минометчики поражали пехоту противника на маршрутах движения и в укрытиях. Расширение наступления сорвала снайперская пара пограничников. Они ликвидировали оккупанта, который выводил резерв на линию столкновения. Потеряв ориентировку, 10 штурмовиков засели за разрушенным сооружением. Там их поразили пограничники-минометчики", - рассказали пограничники.

На другом направлении, но также в Донецкой области, украинские операторы БПЛА совершили успешный "сброс" на позиции россиян.

Боеприпас уничтожил блиндаж окупантов и противотанковый ракетный комплекс.

Всего вчера, 9 марта, пограничники нанесли россиянам урон в виде: 24 убитых и 27 раненых.