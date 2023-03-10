Пограничники отразили два российских штурма на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении украинские пограничники уничтожили группы россиян, атаковавших наши позиции
Об этом сообщает ГПСУ.
"Минометчики поражали пехоту противника на маршрутах движения и в укрытиях. Расширение наступления сорвала снайперская пара пограничников. Они ликвидировали оккупанта, который выводил резерв на линию столкновения. Потеряв ориентировку, 10 штурмовиков засели за разрушенным сооружением. Там их поразили пограничники-минометчики", - рассказали пограничники.
На другом направлении, но также в Донецкой области, украинские операторы БПЛА совершили успешный "сброс" на позиции россиян.
Боеприпас уничтожил блиндаж окупантов и противотанковый ракетный комплекс.
Всего вчера, 9 марта, пограничники нанесли россиянам урон в виде: 24 убитых и 27 раненых.
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