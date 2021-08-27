Пограничники отработали беспарашютное десантирование в Азовском море
Бойцы отдела специальных действий Мариупольского отряда Морской охраны провели совместные с Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины тренировки по беспарашютному десантированию с вертолетов в Азовское море
Об этом сообщает МВД .
Отмечается, что 15 спецназовцев отрабатывали прыжки без парашюта в открытое море с вертолета, который пролетел на высоте от 3 до 5 метров."Раньше учебно-тренировочные сборы проходили в Черном море, в районе Тендровской косы", - говорится в сообщении.
Как заявил командир группы морских пограничников, Азовское море имеет свои особенности: специфические глубины, непрозрачность воды, течения, ветра, волнение моря, а эти факторы непосредственно влияют на качество выполнения такого десантирования.Вторая часть тренировки предусматривала отработку имитации спасательной операции с эвакуацией лиц, нуждающихся в помощи в открытом море.
Такие совместные учения планируется проводить регулярно.
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