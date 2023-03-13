Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В ГПСУ говорят, что отряды ЧВК Вагнера почти не прекращают штурмовать позиции сил обороны на Бахмутском направлении. Однако украинские защитники достойно встречают врагов.

Во время одного из таких штурмов враги пытались захватить позицию наблюдательного поста пограничников.

"Плотным стрелковым огнем захватчики хотели прижать наших бойцов к земле и тем временем вплотную приблизиться к ним. Но пограничники не позволили оккупантам осуществить замысел, открыв ответный огонь", - рассказали пограничники.

В конце концов, вражеская группа отступила, оставив на поле боя одного погибшего штурмовика. А еще одного охранника границы взяли в плен.

Пленник оказался вагнеровцем, бывшим заключенным. Он рассказал, что был завербован на войну в Украину из Якутской колонии, где отбывал пятилетний срок за нанесение телесных повреждений знакомому. Сказал, что главным мотивом пойти на войну для него были большие деньги, обещанные вербовщиками. Пленный также уверял, что никого не убивал, ведь в Украине только девятый день.