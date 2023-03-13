Пограничники отбили штурм на Бахмутском направлении и взяли в плен вагнеровца
Штурмовая группа россиян пыталась захватить позицию наблюдательного поста пограничников на Бахмутском направлении
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
В ГПСУ говорят, что отряды ЧВК Вагнера почти не прекращают штурмовать позиции сил обороны на Бахмутском направлении. Однако украинские защитники достойно встречают врагов.
Во время одного из таких штурмов враги пытались захватить позицию наблюдательного поста пограничников.
"Плотным стрелковым огнем захватчики хотели прижать наших бойцов к земле и тем временем вплотную приблизиться к ним. Но пограничники не позволили оккупантам осуществить замысел, открыв ответный огонь", - рассказали пограничники.
В конце концов, вражеская группа отступила, оставив на поле боя одного погибшего штурмовика. А еще одного охранника границы взяли в плен.
Пленник оказался вагнеровцем, бывшим заключенным. Он рассказал, что был завербован на войну в Украину из Якутской колонии, где отбывал пятилетний срок за нанесение телесных повреждений знакомому. Сказал, что главным мотивом пойти на войну для него были большие деньги, обещанные вербовщиками. Пленный также уверял, что никого не убивал, ведь в Украине только девятый день.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов в эфире телеканала "Еспресо" в понедельник, 13 марта, рассказал, что на Бахмутском направлении бои продолжаются круглосуточно, но ситуация контролируется
- Все новости о ситуации в Бахмуте читайте на Еспресо по этой ссылке
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