Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
В ГПСУ отчитались о ситуации с подразделениями пограничников в Бахмуте и рассказали об отраженных штурмах россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Пограничники ведут бои с оккупантами, ситуация в Бахмуте сложная. 1 марта враг дважды атаковал один из опорных пунктов охранников границ. Артиллерия и минометы противника накрывала плотным огнем позиции защитников. Впоследствии оккупанты из ПВК "вагнера" пытались штурмовать наши рубежи обороны", - ГПСУ.
Обе российские атаки успеха не имели. Вагнеровцы понесли потери: 5 российских зеков уничтожены и 4 ранены.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области.
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