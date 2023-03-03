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Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев

3 мартa, 2023 пятница
04:54
война с Россией

В ГПСУ отчитались о ситуации с подразделениями пограничников в Бахмуте и рассказали об отраженных штурмах россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники ведут бои с оккупантами, ситуация в Бахмуте сложная. 1 марта враг дважды атаковал один из опорных пунктов охранников границ. Артиллерия и минометы противника накрывала плотным огнем позиции защитников. Впоследствии оккупанты из ПВК "вагнера" пытались штурмовать наши рубежи обороны", - ГПСУ.

Обе российские атаки успеха не имели. Вагнеровцы понесли потери: 5 российских зеков уничтожены и 4 ранены.

  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области.
Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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