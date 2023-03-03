Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники ведут бои с оккупантами, ситуация в Бахмуте сложная. 1 марта враг дважды атаковал один из опорных пунктов охранников границ. Артиллерия и минометы противника накрывала плотным огнем позиции защитников. Впоследствии оккупанты из ПВК "вагнера" пытались штурмовать наши рубежи обороны", - ГПСУ.

Обе российские атаки успеха не имели. Вагнеровцы понесли потери: 5 российских зеков уничтожены и 4 ранены.