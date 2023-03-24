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Пограничники отбили 3 атаки вагнеровцев в Бахмуте

24 мартa, 2023 пятница
19:08
война с Россией

В пятницу, 24 марта, украинские пограничники отразили три атаки вагнеровцев в Бахмуте

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Один из опорных пунктов защитников враг штурмовал дважды. При огневой поддержке минометов бойцы задержали подход резерва захватчиков, что заставило врага остановить атаку. Окончательно отступить наемников пограничники вынудили в стрелковом бою", - пишет ДПСУ.

Ориентировочные потери россиян составляют 4 убитых и 10 раненых.

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