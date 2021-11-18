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Пограничники остановили мигрантов из Беларуси, которые под видом туристов направлялись во Львов

18 ноября, 2021 четверг
21:05
Общество

Государственная пограничная служба Украины остановила на границе с Беларусью мигрантов, следовавших во Львов под видом туристов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине", - говорится в сообщении.

15 человек, среди которых четыре подростка, приехали из Минска рейсовым автобусом, и по их словам, хотели осмотреть пейзажи Львовщины, откуда планировали вернуться домой.

"В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область (находится на границе Беларуси с Польшей и Литвой)", - отмечает пресс-служба.

Также правоохранители установили, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные им почти в одно время, а именно в сентябре-октябре 2021 года.

Иностранцев не пустили в Украину и вернули обратно в Беларусь.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе Беларуси с Польшей в сопровождении силовиков.
  • По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".
  • В свою очередь, Европейский союз проверит пути, по которым в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.
  • 17 ноября пограничники Польши сообщили, что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".
  • По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.

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