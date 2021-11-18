Пограничники остановили мигрантов из Беларуси, которые под видом туристов направлялись во Львов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине", - говорится в сообщении.



15 человек, среди которых четыре подростка, приехали из Минска рейсовым автобусом, и по их словам, хотели осмотреть пейзажи Львовщины, откуда планировали вернуться домой.



"В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область (находится на границе Беларуси с Польшей и Литвой)", - отмечает пресс-служба.



Также правоохранители установили, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные им почти в одно время, а именно в сентябре-октябре 2021 года.



Иностранцев не пустили в Украину и вернули обратно в Беларусь.