Пограничники остановили мигрантов из Беларуси, которые под видом туристов направлялись во Львов
Государственная пограничная служба Украины остановила на границе с Беларусью мигрантов, следовавших во Львов под видом туристов
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине", - говорится в сообщении.
15 человек, среди которых четыре подростка, приехали из Минска рейсовым автобусом, и по их словам, хотели осмотреть пейзажи Львовщины, откуда планировали вернуться домой.
"В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область (находится на границе Беларуси с Польшей и Литвой)", - отмечает пресс-служба.
Также правоохранители установили, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные им почти в одно время, а именно в сентябре-октябре 2021 года.
Иностранцев не пустили в Украину и вернули обратно в Беларусь.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе Беларуси с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на чрезвычайном заседании сейма, назвал кризис на границе с Беларусью "срежиссированным действом для распространения хаоса", а Лукашенко - "исполнителем сценария по восстановлению Российской империи".
- В свою очередь, Европейский союз проверит пути, по которым в Беларусь направляют мигрантов для гибридной атаки на европейских границах, а также ситуацию в РФ.
- 17 ноября пограничники Польши сообщили, что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".
- По состоянию на 18 ноября на белорусско-польской границе находится около тысячи мигрантов, установивших новый лагерь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное