Об этом сообщает ГПСУ.

В ведомстве отметили, что монеты перевозила в личных вещах 42-летняя водитель, которая ехала за рулем автомобиля "Volkswagen". Всего женщина увозила четыре монеты 1911, 1912, 1914 и 1927 годов выпуска.

"Предварительно это монеты Соверен Георга V, которые еще называют "главными монетами мира". Составляют ли эти монеты культурную или историческую ценность, определит дальнейшая экспертиза", - говорится в сообщении.