Пограничники обнаружили у украинки "главные монеты мира"
Старинные монеты обнаружили пограничники совместно с таможенниками в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией
Об этом сообщает ГПСУ.
В ведомстве отметили, что монеты перевозила в личных вещах 42-летняя водитель, которая ехала за рулем автомобиля "Volkswagen". Всего женщина увозила четыре монеты 1911, 1912, 1914 и 1927 годов выпуска.
"Предварительно это монеты Соверен Георга V, которые еще называют "главными монетами мира". Составляют ли эти монеты культурную или историческую ценность, определит дальнейшая экспертиза", - говорится в сообщении.
- ГПСУ подала в суд на автора сообщения об убитой пограничниками медведице. Государственная пограничная служба предлагает природоохранным и зоозащитным организациям приобщиться к выяснению всех обстоятельств по данному делу.
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