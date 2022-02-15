Пограничники не выдавали победительнице нацотбора на Евровидение-2022 Алине Паш справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом, - ГПСУ

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".



"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, нам неизвестно, что за документ опубликован вещателем, так как подразделениями Госпогранслужбы таковой не создавался и под таким номером никому не выдавался", - сказал он.



Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. Демченко добавил, что вещатель получит ответ ГПСУ "в ближайшее время".



Помощник главы ГПСУ уточнил, что в настоящее время подразделение службы работает над ответом на обращение самой Алины Паш по поводу пересечения ею границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на "Суспильном" победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.

Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица Alina Pash, победившая в нацотборе на Евровидение-2022, могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.

Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.